شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جينيفر لوبيز العالمية ترسى في مصر 6 يوليو المقبل بحفل غنائي ضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة العالمية جينيفر لوبيز إلى تقديم حفلات غنائية بمصر، بعد غياب 6 سنوات منذ قدمت آخر حفلاتها بالعلمين والساحل الشمالي.

حيث أعلنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن إحيائها حفل غنائي ضخم في شرم الشيخ يوم 6 يوليو المقبل، وذلك ضمن جولتها العالمية في مختلف البلدان والمدن العربية والأجنبية.

وتتضمن جولتها العالمية والتي تستمر من 1 يوليو حتى 3 أغسطس، حفلات بـ "أنطاليا، أسطنبول، شرم الشيخ، فيجو، غاديز، مدريد، برشلونة، كازخستان، أبو ظبي، وغيرها من المدن.

يذكر أن جينيفر لوبيز وبن أفليك أعلنا رسميًا في بداية العالم الحالي طلاقهما بعد مرور ما يقرب من 20 أسبوعًا على تقديمها طلب الطلاق فى 20 أغسطس.

حيث تقدمت لوبيز، 55 عامًا، بطلب الطلاق بعد عامين بالضبط من حفل جورجيا الذي أقامه الزوجان السابقان في 20 أغسطس 2022، للاحتفال بزفافهما في لاس فيجاس.