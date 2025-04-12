شكرا لقرائتكم خبر عن لام شمسية الأول وأشغال شاقة أفضل عمل كوميدى باستطلاع إعلام القاهرة لدراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، نتائج استطلاع رأي الجمهور المصري حول تقييم دراما رمضان 2025، تحت إشرف الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميد كلية الإعلام، والدكتورة نشوى عقل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك في إعداده وتنفيذه الدكتورة سحر مصطفى، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والمدير الأكاديمي لمركز بحوث ودراسات الرأي العام، والدكتورة شيرين سلامة الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والدكتور محمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الإعلام - جامعة الأزهر.

وأوضحت كلية الإعلام أن الاستطلاع استهدف رصد وتحليل تفضيلات الجمهور لأنواع الدراما المختلفة، وأبرز المسلسلات، والفنانين والفنانات المتميزين في الموسم الرمضاني، بالإضافة إلى تحديد وسائل الإعلام الأكثر استخدامًا في متابعة الدراما، والتعرّف على الأسباب الكامنة وراء تفضيلاتهم.

وقد تم تطبيق الاستبيان على عينة مكوّنة من (1100) مفردة من الجمهور المصري، حيث بلغت نسبة الإناث 70.4%، والذكور 29.6%. وتراوحت أعمار المشاركين بين 15 عامًا فأكثر، ومن حيث المستوى التعليمي، بلغ أصحاب التعليم الجامعي 73.2%، وحملة المؤهلات فوق الجامعية 18.9%، بينما بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط 4.8%، والتعليم المتوسط 2.9%.

أما من حيث الحالة الاجتماعية، فقد كان 69.8% من العينة من غير المتزوجين، و27.8% متزوجين، و1.6% مطلقين، و0.7% أرامل. وشكل الطلاب النسبة الأكبر من المشاركين بنسبة 52.2%، يليهم العاملون في القطاع الخاص بنسبة 17.8%، ثم العاملون في القطاع الحكومي بنسبة 17.1%. وبلغت نسبة من لا يعملون 6.2%، والعاملين في الأعمال الحرة 6.7%.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، يقيم 61.8% من المشاركين في مناطق متوسطة المستوى، و28.4% في مناطق راقية، و9.8% في مناطق شعبية. كما أظهرت النتائج أن 90.2% من العينة ينتمون للحضر، مقابل 9.8% فقط من الريف.

أسفرت نتائج استطلاع الرأي 2025 عن عدد من المؤشرات المهمة، والتي تُبرز أنماط المتابعة وتفضيلات الجمهور تجاه الأعمال الدرامية المعروضة، وأظهرت أن 29.1% من الجمهور يقضون من ساعة إلى أقل من ساعتين في المشاهدة، و27.4% يقضون من ساعتين إلى أقل من ثلاث ساعات، و22.5% يقضون ثلاث ساعات فأكثر.

وفي فئة الدراما الاجتماعية، جاء مسلسل "لام شمسية" في الصدارة بنسبة 42.6%، يليه "ولاد الشمس" بنسبة 34.1%، ثم "كامل العدد 3" بنسبة 32.5%. أما في فئة الدراما الكوميدية، فقد تصدر مسلسل "أشغال شقة جدًا" بنسبة 39.8%، يليه "عايشة الدور" بنسبة 23.1%، ثم "نصف الشعب اسمه محمد" بنسبة 16.2%.

وفيما يتعلق بأسباب إعجاب الجمهور بدراما رمضان هذا العام، احتل اقتصار بعض المسلسلات على 15 حلقة فقط المرتبة الأولى بنسبة 55.3%، تلاه معالجة قضايا اجتماعية مهمة بنسبة 49.6%، ثم القصة والحبكة الدرامية بنسبة 48.1%، وأداء الممثلين بنسبة 45.3%، كما جاءت جودة الصورة والصوت بنسبة 21.5%، وجودة الحوار بنسبة 17.1%، والأزياء والإكسسوارات بنسبة 9.7%.

وبسؤال الجمهور عن أفضل مسلسل رمضاني لعام 2025، جاء "لام شمسية" في المركز الأول بنسبة 26%، يليه "ولاد الشمس" بنسبة 13.9%، ثم "كامل العدد" بنسبة 7%، و"وتقابل حبيب" بنسبة 6.4%. بينما حصل مسلسل "أشغال شقة جدًا" على لقب أفضل عمل كوميدي بنسبة 7.2%.

وعن أفضل ممثل دور أول: جاء الفنان محمد شاهين في المرتبة الأولي عن دوره في مسلسل لام شمسية بنسبة 10.1%، ثم الفنان أحمد العوضي في المرتبة الثانية بنسبة 7.5%، ثم الفنان هشام ماجد في المرتبة الثالثة بنسبة 6.4%.

وعن أفضل ممثلة دور أول أظهرت نتائج الاستطلاع: أن الفنانة أمينة خليل جاءت في المرتبة الأولي عن دورها في مسلسل لام شمسية بنسبة 23.2%، يليها الفنانة ياسمين عبد العزيز في المرتبة الثانية عن دورها في مسلسل وتقابل حبيب بنسبة 16.7%، ثم الفنانة دينا الشربيني في المرتبة الثالثة عن دورها في مسلسل كامل العدد بنسبة 7.6%، ثم الفنانة دنيا سمير غانم في المرتبة الرابعة عن دورها في مسلسل عايشة الدور بنسبة 6.2%.

وعن أفضل ممثل من الشباب: جاء الفنان طه دسوقي في المرتبة الأولي عن دوره في مسلسل ولاد الشمس بنسبة 12.8%، يليه الفنان أحمد مالك في المرتبة الثانية بنسبة 5.9%، ثم الفنان مصطفي عماد والفنان مصطفي غريب في المرتبة الثالثة بنسبة 5.1% لكل منهما.

وعن أفضل ممثلة صاعدة: جاءت الفنانة ياسمينا العبد في المرتبة الأولي عن دورها في مسلسل لام شمسية بنسبة 8.5%، يليها الفنانة هدي المفتي في المرتبة الثانية عن دورها في مسلسل 80 باكو بنسبة 6.3%، ثم الفنانة ملك زاهر في المرتبة الثالثة عن دورها في مسلسل سيد الناس بنسبة 5.6%

وعن أفضل مؤلف: جاءت المؤلفة مريم نعوم في المرتبة الأولي عن مسلسل لام شمسية، يليها في المرتبة الثانية مهاب طارق عن مسلسل ولاد الشمس.

وعن أفضل مخرج: جاء المخرج كريم الشناوي في المرتبة الأولي عن مسلسل لام شمسية، يليه المخرج محمد سامي في المرتبة الثانية، ثم المخرج شادي عبد السلام عن مسلسل ولاد الشمس.