حقيقة مشاركة شاروخان في حفل ميت غالا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 01:26 مساءً - الفنانون والمشاهير على موعد مع الحدث الأبرز في عالم الموضة والأزياء؛ حيث يجتمع النجوم؛ ليشهدوا فعاليات حفل ميت غالا 2025 المقرر إقامته يوم 5 مايو القادم في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

شاروخان.. هل ينضم لقائمة حضور الحفل؟

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على مدار تاريخه، شارك في حفل ميت غالا العديد من نجوم بوليوود منهم عليا بهات، بريانكا تشوبرا، ديبيكا بادكون، وفي حفل هذا العام تم تداول العديد من الأنباء عبر السوشيال ميديا، وتداولتها المواقع الإخبارية، التي تفيد بمشاركة شاروخان في الحفل. وقد اكتسبت هذه التكهنات زخماً عندما أضافت مديرة أعمال الممثل؛ بوجا دادلاني، الرمز التعبيري الإعجاب عن غير قصد بمنشور يلمح إلى حضور الممثل المحتمل للحدث البارز؛ حيث شاركت صفحة الموضة الشهيرة على إنستغرام؛ Diet Sabya، منشوراً يلمّح إلى تعاونٍ يجمع نجوماً في حفل ميت غالا 2025. وذكرت الرسالة أن "عملاقين" سيتحدان في هذا الحدث، مما أثار تكهنات بين المعجبين. ورغم عدم ذكر أي اسم صراحةً، بدأ الكثيرون يتساءلون عما إذا كان "العملاقان" المعنيان هما شاروخان ومصمم الأزياء سابياساتشي.

وجاء في المنشور: "أوقفوا الصحافة!!! لقد حدث المستحيل! عملاقان في حرفتهما - أعظم نجم بوليوود - وأكبر مصمم أزياء في جيلنا - سيتحدان في أول ظهور لهما في حفل ميت غالا 2025... هذا النجم البوليوودي على وشك أن يصبح أول رجل هندي يتباهى بفستانه الأنيق على سجادة ميت غالا".

كيارا أدفاني في أول حضور حفل ميت غالا

وفقاً لوكالة ANI، تستعد نجمة بوليوود كيارا أدفاني لظهورها الأول في حفل ميت غالا هذا العام؛ حيث ستنضم الأم الحامل إلى عدد من المشاهير من جميع أنحاء العالم، على مسرح الموضة الكبير في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

وبهذا الحضور، تكون كيارا قد انضمت لعدد من نجمات بوليوود اللواتي حضرن حفل ميت غالا مثل: عليا بهات، ديبيكا بادوكون، وبريانكا تشوبرا. وأضفن لمسة هندية للحفل السنوي المعتاد.

في العام الماضي، ظهرت كيارا لأول مرة في مهرجان كان؛ حيث حضرت حفل عشاء "المرأة في السينما" الذي أقامته مؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

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