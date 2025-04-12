توني براكستون تزوجت وطلبت الطلاق بعد أيام قليلة وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تزوجت النجمة توني براكستون وصديقها القديم برايان "بيردمان" ويليامز سراً الصيف الماضي، وفقًا لوثائق قانونية حصلت عليها TMZ.

وبحسب الوثائق، فإن المغنية البالغة من العمر 57 عامًا، والمعروفة بأغنية He Wasn’t Man Enough، تزوجت من مؤسس شركة Cash Money Records، البالغ من العمر 56 عامًا، في 8 آب/أغسطس 2024.

لكن الوثائق تشير أيضًا إلى أن براكستون بدأت تشعر بالتردد بعد أيام قليلة من الزواج، حيث تقدمت بطلب الطلاق بعد أسبوعين فقط، وحددت تاريخ الانفصال في 10 آب/أغسطس. ووصفت هي ومحاميها الزواج بأنه "محطم بشكل لا يمكن إصلاحه".

مع ذلك، بعد عدة أشهر، غيّرت النجمة الحائزة على جائزة غرامي رأيها، وقامت بسحب طلب الطلاق في كانون الثاني/يناير 2025. ووقّع بيردمان أيضًا على الوثائق، مما يشير إلى أن العلاقة بينهما تسير بشكل جيد حاليًا. وحتى اليوم، لا يزال الثنائي متزوجين.

الزوجان ظهرا علنًا لأول مرة كثنائي في حزيران/يونيو 2016. وكانت هناك شائعات حول زواجهما سرًا في عام 2017، إلا أن ممثل براكستون نفى تلك الشائعات. لكن بيردمان تقدم رسميًا لخطبتها في 2018. ونشرت براكستون في ذلك الوقت صورًا من ليلة الخطوبة، وعلقت: "قبل دقائق قليلة من خطوبتنا... ثم بعد 24 ساعة."كما أعلنا خطوبتهما في إحدى حلقات برنامج Braxton Family Values.

بدأت الشائعات حول انفصالهما في عام 2019، حيث أنكرا ذلك في البداية في نيسان/أبريل، ثم أكدا فسخ خطوبتهما لاحقًا.

ومع ذلك، واصل الثنائي علاقتهما العاطفية بشكل متقطع، مما يبدو أنه أدى إلى تجدد علاقتهما وعودتهما إلى بعض من جديد.