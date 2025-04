لانا ديل راي تصدر أول أغنية من ألبومها

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية لانا ديل راي أحدث أغنياتها، "Henry, Come On"، يوم الجمعة، وهي أول أغنية من ألبومها العاشر المنتظر بعنوان The Right Person Will Stay.



تشير أغنية لانا ديل راي الجديدة "Henry, Come On" إلى توجه موسيقي جديد للمغنية وكاتبة الأغاني. فالأغنية المتأثرة بموسيقى الكانتري هي تعاون مع لوك ليرد من ناشفيل، الذي سبق له العمل مع كاري أندروود، بليك شيلتون، وفرقة ليتل بيغ تاون.

ولن يضطر المعجبون إلى الانتظار طويلاً لسماع الأغنية الجديدة مباشرة، إذ من المقرر أن تؤديها ديل راي في مهرجان Stagecoach في إنديو، كاليفورنيا في نهاية الشهر.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستبدأ لانا ديل راي أولى جولاتها في الملاعب في المملكة المتحدة وأيرلندا. وسيتمكن المعجبون في لندن، دبلن، ليفربول، غلاسكو وكارديف من مشاهدة عروضها الحية في أماكن ضخمة، بما في ذلك ليلتين في ملعب ويمبلي الشهير في لندن. وبينما لا تزال قائمة الأغاني الغنائية غير معلنة، فإن إصدار "Henry, Come On" واقتراب صدور الألبوم المتأثر بموسيقى الكانتري يشيران إلى أن الجمهور قد يستمتع بمزيج من أغانيها الكلاسيكية وصوتها الجديد المستوحى من موسيقى الريف الأميركي.