شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان خورى: الجناح الموحد فى "كان السينمائي" يعيد مصر بقوة للمهرجان والان مع تفاصيل الخبر

عبرت المنتجة ماريان خورى، المدير الفني لـ مهرجان الجونة السينمائي، من خلال حسابها على موقع فيس بوك، عن سعادتها بعودة مصر لمهرجان كان السينمائي، وكتبت، "مصر تعود بقوة إلى مهرجان كان من خلال جناح موحد يجمع مهرجان الجونة السينمائى، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام".



حساب ماريان خوري

وأعلن مهرجان الجونة السينمائى حضوره البارز فى مهرجان كان السينمائى المقبل، من خلال خطوة استراتيجية لتعزيز حضور مصر السينمائى، حيث يكون المهرجان مشاركًا رئيسيًا فى مهرجان كان، إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام، ضمن جناح مصري موحد.

وأكد المهرجان أن التعاون يشهد مؤسسات مصرية بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي ولجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، مشددا على التزام مهرجان الجونة المتجدد بالترويج لصناعة السينما المصرية عالميًا وتعزيز الشراكات الدولية، وسيكون الجناح المصرى بمثابة مركز رئيسى للتواصل والنقاشات وعرض المشاريع المقبلة.



كما يستعد مهرجان الجونة السينمائى، بالتعاون مع شركائه، لاستضافة سلسلة من الفعاليات الجذابة، مثل حلقات نقاشية تضم خبراء الصناعة، وتركز على أحدث الاتجاهات الدولية، والفرص الإنتاجية، ودور المهرجانات السينمائية فى المشهد السينمائى العالمى، بالإضافة لعدد من فعاليات التشبيك، التى توفر فرصًا غير رسمية للتواصل بين صناع الأفلام والمنتجين والموزعين ومحترفى الصناعة.

وأكد هذا الحضور الموحد فى مهرجان كان، من خلال الجناح المصرى، التزام جميع الجهات المعنية بهذا الجناح فى مهرجان كان السينمائى بالارتقاء بالسينما المصرية على الساحة العالمية، وتعزيز التعاون الهادف داخل مجتمع السينما الدولى.



ويُعد مهرجان الجونة السينمائي، الذي تأسس عام 2017، أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائى إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهور شغوف ومطلع، مع تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدًا أن يكون حافزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراعه المختصة في صناعة السينما: منصة سيني جونة.