شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة غير تقليدية.. كارول سماحة تغنى البومها الجديد "مختلفة" من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النجمة كارول سماحة حفلة غنائية خاصة ومصورة من أجواء منزلية دافئة، في خطوة فنية مبتكرة وغير تقليدية، أدت خلالها أغاني ألبومها الأخير "مختلفة" مباشرة بمرافقة فرقتها الموسيقية وابنتها الصغيرة، في جلسة عفوية تعكس شخصيتها القريبة من الجمهور.

تميز الحفل بتوزيع موسيقي جديد للأغاني، أشرف عليه مدير فرقتها الموسيقية جورج قسيس، كما تولى إخراجه المخرج جيل الغبري، ليقدّم تجربة سمعية وبصرية مختلفة كلياً عن الحفلات التقليدية.

ويعد هذا المشروع الفني الخاص هو من إنتاج كارول سماحة بالكامل، ويهدف إلى تقديم الموسيقى بطريقة أقرب للناس، تمزج بين التلقائية والإحساس العالي في أداء مباشر من القلب إلى القلب.

كان ألبوم كارول سماحة الأخير ضم 14 اغنية وهم، "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، وكتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة"



كارول سماحة وفريق عمل الحفل



النجمة كارول سماحة



الفنانة كارول سماحة