السوشيال ميديا السبب.. محمد السعدي يعلق على أزمة محمد رمضان وياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 11:50 صباحاً - تحدث المنتج محمد السعدي على الخلاف الذي وقع بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري في حفل السحور الذي نظمته شركة "ميديا هب" خلال شهر رمضان الماضي.

خلاف محمد رمضان وياسمين صبري

أكدأن الامور كانت طبيعية بين الثنائي لكن مواقع التواصل الإجتماعي زادت من حدة الأمر، وقال نصاً: "كل شيء وارد أن يحدث، لكن نوايا الطرفين كانت طيبة، والسوشيال ميديا أحيانًا تضخم الأمور".

يُشار إلى أن الخلاف بدأ عندما هنأت ياسمين صبري محمد رمضان على برنامجه الجديد مدفع رمضان وقالت له: "مبروك يا ابني"، ورد عليها محمد رمضان قائلاً: "ابنك.. ابنك مين، أنتِ مجنونة ولا إيه"، الأمر الذي دفع ياسمين صبري لمغادرة السحور.

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حقق فيديو المشادة بين الثنائي ملايين المشاهدات، مما دفع ياسمين صبري لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان.

بعد أيام من هذه الواقعة قدم رمضان اعتذاراً لياسمين صبري عبر حسابه على إنستغرام وقال نصاً: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري (لا عتاب بين الأحباب) وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك".

فيلم المشروع x أحدث أعمال ياسمين صبري

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يُشار إلى أن ياسمين صبري تنتظر عرض فيلمها الجديد "المشروع X" كان يحمل إسم "الأرض السوداء - كيميت" قبل الاستقرار على هذا الاسم. والعمل من بطولة كريم عبد العزيز،، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا وضيفا الشرف هنا الزاهد وماجد الكداوني، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وسيناريو وحوار بيتير ميمي وأحمد حسني، وتم تصوير الفيلم فى مصر والبحر الأحمر والفاتيكان فى روما وتركيا.

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