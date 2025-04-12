كاران جوهر ينافس سكارليت جوهانسون في مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 11:50 صباحاً - بعد الإعلان عن أسماء الأفلام المشاركة في النسخة 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي 2025، عبَّر الكثير من النجوم عن سعادتهم للمشاركة للمرة الأولى في المهرجان لهذا العام، وكان من بينهم المنتج والمخرج كاران جوهر الذي يمتلك رصيداً كبيراً من الأفلام الهندية التي أثْرَت بوليوود.

كاران جوهر يعر ب عن امتنانه لمشاركته في مهرجان كان السينمائي 2025

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من بين الأفلام المتنافسة في قسم نظرة ما لمهرجان كان السينمائي الدولي فيلم Homebound، من إنتاج شركة دارما للإنتاج التابعة لكاران جوهر، الذي تُعد مشاركته في مهرجان كان لهذا العام هي الأولى له على مدار مشواره الفني.

الفيلم من بطولة إيشان خاطر، جانفي كابور، فيشال جيثوا، وهو من إخراج المخرج الهندي نيراج غيوان الذي يعود هذا العام لمهرجان كان السينمائي بعد عشر سنوات من عرض فيلمه الأول Masaan في نفس الفئة. وقد حظي Masaan بإشادة واسعة، وفاز بجائزة "نظرة ما" الخاصة وجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRESCI) عام 2015.

وقد شارك كاران جوهر سعادته بإختيار Homebound ليمثل بوليوود في مهرجان كان، وجاء في تعليقه التالي: "تم اختيار فيلم Homebound، قصتنا المؤثرة من إخراج نيراج غيوان، لمهرجان كان السينمائي المرموق! هذه اللحظة دليل على قوة السينما الهندية، إذ تُبرز قصصنا ومواهبنا ووجهات نظرنا الفريدة للعالم! لا أنكر أنني لطالما تمنيت أن يصل أحد أفلامنا إلى هذه المنصة العالمية المرموقة. وها نحن ذا! ولكن لا شيء يتحقق بدون صاحب الرؤية الثاقبة، الذي أشعر أنه سيصبح زائرًا دائمًا لمهرجان كان، وهو ينطلق في رحلته الثانية مع فيلمه نيراج غيوان، هذا الإنجاز ليس مجرد فوز لصناعة السينما لدينا، بل هو منارة أمل لصانعي الأفلام الناشئين، يُلهمهم لتجاوز الحدود ومشاركة أصواتهم، متجذرة في أرضنا! وأنتَ هذا المنارة!"، ثم وجه تحيته وتقديره لفريق العمل من الممثلين والمخرج والمؤلف.

أيضاً نشر إيشان خاطر الخبر على إنستغرام قائلاً: "يشرفنا أن نعلن أن فيلم Homebound سيُشارك في الاختيار الرسمي في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي". كما أعربت الممثلة المشاركة جانفي كابور عن حماسها، حيث كتبت: "لحظة تسيطر فيها السينما الهندية على العالم... قلوبنا مليئة بالحماس، ونتطلع إلى عرض هذه الرحلة على شاشات السينما!"

سكارليت جوهانسون مخرجة ومنتجة في قسم نظرة ما

تخلت سكارليت جوهانسون في مشاركتها بمهرجان كان السينمائي لهذا العام عن دورها كممثلة، وشاركت لأول مرة في تاريخها الفني كمخرجة ومنتجة لفيلم Eleanor the Great الذي يشارك في المهرجان في قسم نظرة ما.

يأتي الفيلم من بطولة جوان سكويب الممثل المرشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "نبراسكا"؛ هاريس ديكنسون، بطل فيلم "مثلث الحزن" الحائز على جائزة السعفة الذهبية، بفيلم "أوركين"، تشيويتل إيغيوفور، جيسيكا هيشت- الممثلة المخضرمة في برودواي- وإيرين كيليمان، بينما كتب السيناريو توري كامين.

قصة فيلم Eleanor the Great

يدور الفيلم، الذي جاء سابقاً تحت عنوان Eleanor, Invisible حول إليانور مورغينشتاين (سكويب)، وهي امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا تحاول إعادة بناء حياتها بعد وفاة أعزّ صديقاتها. ونتيجةً لذلك، تعود إلى مدينة نيويورك بعد أن عاشت في فلوريدا لعقود.

هذا لم يتم تحديد موعد إطلاق الفيلم في دور العرض السينمائي بعد.

الأفلام المشاركة في مسابقة نظرة ما

The Mysterious Gaze of the Flamingo, Diego Céspedes

My Father’s Shadow, Akinola Davies Jr

Urchin, Harris Dickinson

Eleanor the Great, Scarlett Johansson

Once Upon A Time In Gaza, Tarzan Nasser and Arab Nasser

Aisha Can’t Fly Away, Morad Mostafa

Meteors, Hubert Charuel

Pillion, Harry Lighton

L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE by Stéphane DEMOUSTIER

HOMEBOUND by Neeraj GHAYWAN

TÔI YAMANAMINO HIKARI by ISHIKAWA Kei

(A PALE VIEW OF HILLS)

THE PLAGUE by Charlie POLINGER | 1st film

PROMISED SKY by Erige SEHIRI

LE CITTÀ DI PIANURA by Francesco SOSSAI

(THE LAST ONE FOR THE ROAD)

TESTA O CROCE? by Matteo ZOPPIS, Alessio RIGO DE RIGHI

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