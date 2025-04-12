سيف نبيل وهند زيادي يقدمان ديو "Allo Allo" وأجواء شبابية فرحة

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان العراقي سيف نبيل والفنانة المغربية هند زيادي اغنية جديدة عبارة عن ديوتحت عنوان "Allo Allo" باللهجة المغربية، بإيقاع سريع وديناميكي.

تم تصوير الفيديو كليب في المغرب، وتحديدًا في مدينة مراكش، تحت اشراف المخرجة المغربية كوثر التغزاوي وسط أجواء فيها الكثير من الفرح والرقص والحيويّة والمرح والحبّ، وظهر سيف وهو يؤدّي رقصة مُتقنة على وقع الإيقاع السريع للأغنية أمّا هند زيادي فقد خطفت الأنظار بجمالها وأنوثتها الطاغية.

ونجح الثنائي في تقديم عمل رائع فيه الكثير من الاندماج والتناغم الفني وجمعا بذكاء بين الموسيقى والرقص والحداثة في قالبٍ من الإبداع والحيويّة.

يذكر أنّ العمل من كلمات وألحان وتوزيع تزاف محسن.