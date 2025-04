بعد 3 سنوات من الصمت ..إحياء خطط إعادة إنتاج The Bodyguard لويتني هيوستن وكيفن كوستنر

ميرنا وليد - بيروت - خطط إعادة إنتاج أحد أشهر أفلام كيفن كوستنر وويتني هيوستن The Bodyguard قد بدأت أخيرًا في التحرك من جديد بعد فترة طويلة من الجمود.



تم الإعلان لأول مرة عن نية إعادة إنتاج The Bodyguard في عام 2021.

في عام 2021، تم الإعلان أن الكاتب المسرحي المرشح لجائزة توني، ماثيو لوبيز، سيكتب نص النسخة الجديدة.

لكن الآن، ووفقًا لموقع Deadline، فقد أعادت Warner Bros. إحياء المشروع بإعلان أن هناك كاتب ومخرج جديدين تم تعيينهما. الكاتب الجديد هو جوناثان أ. أبرامز، كاتب فيلم Juror No. 2، أما المخرج فهو سام وينش، مخرج فيلم الحفل الموسيقي Taylor Swift: The Eras Tour.

حتى هذه اللحظة، لم يتم اتخاذ أي قرارات بخصوص طاقم التمثيل.

وجود وينش، الذي لديه خبرة مباشرة مع نجمات الغناء والجولات العالمية، يُعتبر ميزة كبيرة في تقديم رؤية جديدة للفيلم.

من خلال عمله مع تايلور سويفت في جولة The Eras Tour، لدى سام وينش فهم عميق في عالم النجومية والغناء، وهو ما قد يساعد في تقديم نسخة حديثة وواقعية من الفيلم.

أما الكاتب الجديد، جوناثان أبرامز، فقد نال إشادة كبيرة عن فيلمه Juror No. 2، والذي عُدّ من أفضل أفلام عام 2024، مما يجعله مرشحًا قويًا لتقديم معالجة مميزة لنص لورانس كاسدان الأصلي.

لكن من المعروف أن نجاح الفيلم الأصلي كان يرتكز بشكل كبير على اختيار أبطاله، لذلك فإن الأنظار تتجه الآن نحو من ستكون نجمة الغناء التي ستحل محل ويتني هيوستن في النسخة الجديدة.

وجود وينش كمخرج جعل الكثيرين يفكرون تلقائيًا في اسم تايلور سويفت.