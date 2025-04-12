وفاة لاعب في الزمالك المصري بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي منذ قليل لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان المستقيم، الذي أثّر بشكل كبير على حالته الجسدية وأجبره على استخدام كرسي متحرك، بحسب ما كشفت زوجته هبة التركي عبر منصات التواصل.
إبراهيم شيكا، أحد ناشئي وكباتن نادي الزمالك، خضع لفترة علاج مكثف في المستشفى قبل وفاته. وكان قد وجّه رسالة مؤثرة لزوجته عبر حسابه فيها: "دنيا ودت ناس وجابت، وانتي ثابتة من البداية".
وقد حرص عدد من نجوم الكرة المصرية والفنانين والإعلاميين على زيارته قبل نقله للمستشفى.
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