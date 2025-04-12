إنطلاق تصوير الجزء الخامس من "مسلسل اللعبة" في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثلان المصريان هشام ماجد وشيكو لبدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" مع نهاية شهر نيسان الجاري، بعد النجاح الجماهيري الذي حققته الأجزاء الأربعة السابقة. ويشارك في العمل نخبة من ممثلين الكوميديا، من بينهم مي كساب، محمد ثروت، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وأحمد فتحي.

المخرج معتز التوني أوضح خلال استضافته في برنامج "كلام في الزحمة" أن الجزء الجديد يتضمن تحديات أكثر وتشويقًا أكبر، مؤكدًا أنهم عملوا على تصحيح أخطاء سابقة لتقديم موسم أقوى. وأضاف: "اللي عملنا النجاح هو الجمهور، وهم اللي طالبوا باستمرار اللعبة".

كما علّق التوني على ظاهرة الاستعانة بمؤثري السوشيال ميديا في الأعمال الدرامية، مشددًا على أن صناعة المحتوى على الهاتف تختلف كليًا عن الوقوف أمام الكاميرا، ولا بد من التمييز بين الممثل الدارس وصانع المحتوى الرقمي.



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