قطعة نادرة للغاية وسعرها خيالي.. شاهدوا تصميم ساعة يومي خوري الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة السوشيال ميديا اللبنانية يمنى خوري، أو الشهيرة في دكتورة يومي الجمهور مقطع فيديو كشف من خلاله عن شارئها لساعة يد مميزة واندرة، لا يوجد منها سوى 7 قطع في العالم.



الساعة من علامة Richard Mille، من مجموعة TOURBILLONS بتصميم رائع حمل صورة نحلة باللون الزهري في داخلها، وجاءت باللونين البرتقالي والزهري ومصنوعة من الكريستال.

وعلقت يومي على المنشور قائلة: "7 قطع في العالم ساعتي رقم 2 دوري مختلف، TOURBILLONS فقط من الآن فصاعدًا".

وبحسب موقع بيع، فإن سعر ساعة اليد من Richard Mille يتراوح بين 600 ألف دولار كحد أدنى ومليون و300 ألف دولار كحد أقصى، وهو سعر مرتفع.