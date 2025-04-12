الأمير ويليام يفك ارتباطه بوالده.. ويلجأ لمحامي والدته ديانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة قانونية غير متوقعة، قرر الأمير ويليام الاستعانة بشركة المحاماة Mishcon de Reya، وهي نفس الشركة التي مثلت والدة الأميرة ديانا خلال إجراءات طلاقها من الملك تشارلز عام 1996، لتولي تمثيله القانوني وعائلته في القضايا المتعلقة بالمسائل القانونية المختلفة.

يُعد هذا القرار تغييرًا ملحوظًا عن النهج التقليدي الذي اتبعته العائلة الملكية، حيث كانت تعتمد سابقًا على فريق المحامين المقرب من الملك تشارلز، وبالأخص شركة Harbottle & Lewis، التي يمتلك شريكها جيرارد تايريل سمعة واسعة في مجال قوانين الإعلام والثقة الكبيرة لدى الملك تشارلز.

وأشار الصحفي ريتشارد إيدن من صحيفة ديلي ميل إلى أن قرار الأمير ويليام جاء في إطار سعيه لإثبات استقلاليته واتباع مسار قانوني منفصل عن والده، إذ إنه لم يعد يرغب في الاعتماد على المحامين المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالشؤون الملكية والذين يمثلون مصالح الملك.

وتشير مصادر مقربة إلى أن شركة Harbottle & Lewis قد شعرت بخيبة أمل من هذا القرار، مما يعكس الانقسام في الخطوات القانونية داخل العائلة الملكية التقليدية. يأتي هذا التطور في سياق سعي الأمير ويليام لتأكيد خصوصيته واستقلاليته القانونية بعيدًا عن التقاليد السابقة التي اعتاد عليها.