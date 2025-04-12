“لحبيبي” تنطلق بقوّة.. وميريام فارس تُوقّع نجاحاً جديداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت النجمة اللبنانية ميريام فارس نجاحاً جديداً من خلال أغنيتها الخليجية “لحبيبي”، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب منذ يومين عبر موقع “يوتيوب”، حيث تجاوزت مشاهداته حاجز الـ3 ملايين، وسط تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية ليست فقط من غناء ميريام فارس، بل هي من كلماتها وألحانها أيضاً، إضافة إلى مشاركتها في التوزيع الموسيقي، بالتعاون مع يوسف العماني في الكتابة والتلحين. وتُحاكي الأغنية أجواء فصل الربيع بكل تفاصيله، وهو ما انعكس بوضوح في مشاهد الكليب.

وعبر حسابها الرسمي، كشفت ميريام عن كواليس إعداد الأغنية، قائلة: “بعد ما شاركت بكتابة وتلحين أغنية لحبيبي وزعتها 8 مرات، لكن ولا توزيع لمس مشاعري، فقررت أوزعها بإيدي”. وأضافت: “كل نغمة فيها طلعت من قلبي، والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللي بترافقني كل يوم”، داعية جمهورها إلى الاستماع للأغنية والانغماس بخيالهم في عالمها.

وتعيش ميريام فارس حالياً حالة من الانتعاش الفني، إذ سبق أن شاركت متابعيها مؤخراً جلسة تصوير مبهجة وسط الزهور، ظهرت خلالها بإطلالة لافتة بالألوان الربيعية وتسريحة شعرها الكيرلي المميزة، ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من جمهورها على السوشيال ميديا.