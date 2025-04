فيلم “مرة في غزة” يُمثّل فلسطين في مهرجان كان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن عن مشاركة الفيلم الفلسطيني “مرة في غزة” (Once Upon a Time in Gaza) في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، التي تُقام في مدينة كان الفرنسية من 13 إلى 24 أيار المقبل، حيث سيُعرض ضمن قسم “نظرة ما” (Un Certain Regard) المخصص للأعمال المتميزة وغير التقليدية.

الفيلم من إخراج الأخوين الفلسطينيين التوأم طرزان وعرب ناصر، وتدور أحداثه في غزة عام 2007، حيث يتابع قصة يحيى، الطالب الشاب الذي يُكوّن صداقة غير متوقعة مع تاجر المخدرات أسامة. ينطلق الثنائي في بيع المخدرات من داخل مطعم فلافل، قبل أن يصطدما بشرطي فاسد ومتغطرس، يغيّر مجرى حياتهما.

العمل من بطولة نادر عبد الحي، مجد عيد، ورمزي مقدسي.

ويُعد هذا الفيلم ثالث تجربة روائية طويلة للأخوين ناصر، اللذين وُلدا في غزة عام 1988. وقد لفتا الأنظار للمرة الأولى بفيلمهما القصير “Condom Lead” الذي شارك في مهرجان كان عام 2013، ثم عُرض فيلمهما الطويل الأول “Dégradé” لأول مرة في أسبوع النقد بمهرجان كان عام 2015، وتبعه فيلم “Gaza Mon Amour” الذي شارك في مهرجان البندقية عام 2020 ضمن قسم “آفاق”، كما مثّل فلسطين رسميًا في سباق جوائز الأوسكار لعام 2021.