مشهد القبر في “سيد الناس” يُفجّر الخلافات.. وعمرو سعد يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه ضمن برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة “mbc مصر”، علّق الفنان عمرو سعد على الجدل الذي أثير حول مشهد فتح القبر في مسلسل “سيد الناس”، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي.

وقال عمرو: أنا مبتفرّجش على نفسي، ولو اتفرجت بستغرب، ومشهد فتح المقبرة مكنش موجود وأنا طلبت من محمد سامي أعمله وحسيت إني مش هقدر أكمّل المسلسل غير لما أنتصر لوداع ابن الجارحي. محمد سامي اتخضّ وحصل اختلاف في الرأي غير عادي وبدأوا يسألوا شيوخ في الأزهر، ومشرف الإنتاج رفض تماماً وقال هيبلّغ عننا في المحطة.

وأضاف: خفت وحصل خلاف وعملوا ديكور وبعدين حصل تراجع تاني، وقلت هعمل مشهد محدّش من الشيوخ هيعترض عليه علشان المشاعر، وكلّموا أحد الشيوخ الكبار وقال بلاش لأنه حرام، وأنا قلت له يا مولانا طيب ما القتل والزنا والسرقة حرام وبنعملها في السينما، وقلنا نصوّر ونشوف وبقت إيدي على قلبي لما سلّموا الحلقة.

واختتم عمرو سعد قائلاً: محمد سامي قال أنا مش هكتبه أنا هدوّر الكاميرا وأنت اعمله، وحصل ده وأنا اتبسطت جداً من رد الفعل بسبب المشاعر دي لحظة الوداع، وأنا بعتبره من المشاهد المهمة في حياتي.

يُذكر أن مسلسل “سيد الناس” من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، إنجي المقدّم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، ومن تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.