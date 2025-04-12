أسيل عمران بصور عفوية مع والدها: “أحلى إجازة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة السعودية أسيل عمران متابعيها بلقطات عفوية ومؤثرة جمعتها بوالدها أحمد عمران، خلال قضائهما عطلة في مدينة لوزان السويسرية على ضفاف بحيرة جنيف الشهيرة، وعلّقت على الصور بقولها: “أحلى إجازة مع بابا حبيبي”، لترد عليها شقيقتها الإعلامية لجين عمران بتعليق: “الله يحميكم ويحفظكم ويسعدكم يا حبايب الروح والقلب”.

وتأتي زيارة أسيل إلى سويسرا بالتزامن مع إعلان تعيينها رسميًا كأوّل سفيرة خليجية للسياحة السويسرية في السعودية لعام 2025، في خطوة تُعدّ سابقة لشخصية من المنطقة.

ونشرت أسيل فيديو وثّق لحظة تسلّمها هذا الدور الجديد، وأرفقته بتصريح قالت فيه: أنا فخورة، خصوصاً أنّني أوّل شخصية تحصل على هذا المسمّى بشكل رسمي. سعيدة جداً بهذا التعاون مع هيئة السياحة السويسرية، وقريباً سوف آخذكم معي في رحلات نتعرّف فيها على أجمل المناطق في هذا البلد الرائع.

يُذكر أن أسيل عمران شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “لام شمسية” إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، صفاء الطوخي، وثراء جبيل. العمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتناول قضايا اجتماعية حساسة مثل العلاقات الزوجية غير الصحية، والتحرش الجنسي بالأطفال، في إطار درامي تشويقي يمتد لـ15 حلقة.