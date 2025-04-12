شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تستمر فى توهجها السينمائى بـ5 أفلام تعرض قريباً والان مع تفاصيل الخبر

تعيش النجمة هنا الزاهد أكثر مراحل مشوارها الفنى توهجاً وتحديداً على المستوى السينمائى خلال الفترة الأخيرة، وتستمر فى ذلك خلال العام الجارى الذى تقدم فيه 5 أفلام كبرى دفعة واحدة منتظر طرحها خلال المواسم السينمائية المتبقية من 2025، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف بدور مؤثر خلال فيلم خامس، وذلك استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققته مؤخراً سواء في السينما أو الدراما.

أول أفلام هنا الزاهد المتنظر طرحها خلال الفترة المقبلة، "ريستارت" الذى يجمعها بالنجم تامر حسنى والمقرر إطلاقه في دور العرض يوم 29 مايو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي 2025، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



هنا الزاهد وتامر حسنى على بوستر فيلم ريستارت

وفى نفس الموسم، عيد الأضحى السينمائى، تسجل هنا الزاهد حضورها أيضاً بالظهور كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "المشروع X" مع النجم كريم عبد العزيز وتقدم خلاله مشهدين مؤثرين في الأحداث، والفيلم يشارك فى بطولته ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، عصام السقا وضيوف الشرف هنا الزاهد، ماجد الكداونى، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب فدوى عابد والفيلم إخراج بيتر ميمي.

وتستمر هنا الزاهد في تواجدها السينمائى القوى هذا العام، خلال فيلم "الشاطر" الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة، الذي تم الانتهاء من معظم مشاهده ومقرر استكماله بعد عيد الفطر المقبل من أجل طرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2025، والفيلم من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي ويُشارك في بطولته مصطفى غريب، محمد القس، عادل كرم، وعدد آخر من النجوم.



هنا الزاهد وأمير كرارة من فيلم الشاطر

وانتهت هنا الزاهد مؤخراً من تصوير فيلم Seven Dogs مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز من قصة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما bad boys 3 ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

هنا الزاهد تستعد أيضاً لفيلم "البحث عن فضيحة" الذي يجمعها بالفنان هشام ماجد للمرة الثالثة، ويعيدان فيه تقديم فيلم "البحث عن فضيحة" بمعالجة جديدة وعصرية، بعد 50 سنة من عرض الفيلم الأول، وقام ببطولته الزعيم عادل إمام وشارك في بطولته الفنانة ميرفت أمين والفنان سمير صبري، حيث تجسد هنا الزاهد الشخصية التي لعبتها ميرفت أمين في الفيلم الأول.