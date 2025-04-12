ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل العالمي إريك داين تشخيص إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.

وقال نجم Euphoria البالغ من العمر 52 عاماً: "لقد شُخّصت إصابتي بالتصلب الجانبي الضموري، أنا ممتن لوجود عائلتي المُحبة بجانبي في هذه المرحلة الجديدة من حياتي. أشعر بالامتنان لأنني قادر على مواصلة العمل، وأتطلع للعودة إلى موقع تصوير مسلسل Euphoria الأسبوع المقبل. أرجو منكم منح عائلتي بعض الخصوصية خلال هذه الفترة".

ومرض التصلب الجانبي الضموري هو مرض نارد يؤثر على الأعصاب التي تتحكم في حركة العضلات، مما يؤدي إلى شلل تدريجي، وقد يعيش حامله بين 3 أعوام و5.



كانت هذه تفاصيل خبر الأطباء يحددون موعد وفاة بطل Euphoria بعد إصابته بهذا المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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