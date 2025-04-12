كارول سماحة تغني ألبومها الجديد من منزلها بخطوة لافتة وعفوية

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة فنية جديدة وغير تقليدية، أطلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلة غنائية خاصة ومصورة من أجواء منزلية دافئة، قدمت فيها أغاني ألبومها الأخير "مختلفة" مع فرقتها الموسيقية وابنتها الصغيرة، في جلسة عفوية تعكس شخصيتها القريبة والمحببة من الجمهور.
تميزت الاغنيات التي قدمتها كارول بتوزيع موسيقي جديد أشرف عليه مدير فرقتها الموسيقية جورج قسيس، كما تولى إخراج العمل المخرج جيل الغبري، مقدما تجربة سمعية وبصرية مختلفة كلياً عن الحفلات التقليدية.
هذا المشروع من إنتاج كارول سماحة بالكامل، وهدفهى تقديم الموسيقى بطريقة أقرب للناس، مع مزج بين التلقائية والإحساس العالي في أداء مباشر من القلب إلى القلب.
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