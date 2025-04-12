ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع الإجتماعي مقاطع فيديو لليوتيور ونجمة السوشيال ميديا السورية نارين بيوتي، وهي تودع منزلها وعائلتها لتذهب إلى الفندق حيث سيقام حفل زفافها على خطيبها رجل الأعمال السوري رامي سامو، بأجواء مميزة وحفل مميز.
وجمعت نارين بيوتي بوالدها لحظات مؤثرة، حيث بدت وهي تقبل يداه وتبكي أثناء توديعها له.
ومن المقرر أن يحتفل الثنائي نارين ورامي سامو بحفل زفافهما اليوم السبت الواقع فيه الـ 12 من شهر نيسان/ أبريل في الإمارات العربية المتحدة، وقد عبر الجمهور عن حماسهم لهذا الحفل وتمنوا السعادة لهما.
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات مؤثرة جمعتها بوالدها.. هكذا ودعت نارين بيوتي منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.