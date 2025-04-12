لقطات مؤثرة جمعتها بوالدها.. هكذا ودعت نارين بيوتي منزلها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع الإجتماعي مقاطع فيديو لليوتيور ونجمة السوشيال ميديا السورية نارين بيوتي، وهي تودع منزلها وعائلتها لتذهب إلى الفندق حيث سيقام حفل زفافها على خطيبها رجل الأعمال السوري رامي سامو، بأجواء مميزة وحفل مميز.



وجمعت نارين بيوتي بوالدها لحظات مؤثرة، حيث بدت وهي تقبل يداه وتبكي أثناء توديعها له.

ومن المقرر أن يحتفل الثنائي نارين ورامي سامو بحفل زفافهما اليوم السبت الواقع فيه الـ 12 من شهر نيسان/ أبريل في الإمارات العربية المتحدة، وقد عبر الجمهور عن حماسهم لهذا الحفل وتمنوا السعادة لهما.