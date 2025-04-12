"وتقابل حبيب" يتفوق على "فهد البطل" في استفتاء الفن

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع الخليج 365 استفتاء على القراء لمعرفة رأيهم بالمواضيع الفنية.

استفتاء الفن للاسبوع الماضي كان: أي مسلسل تابعتم خلال شهر رمضان بين وتقابل حبيب ومسلسل فهد البطل ؟

وحصل مسلسل "وتقابل حبيب" على نسبة 85.7% بينما حصل مسلسل "فهد البطل" على نسبة 14.3% .

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