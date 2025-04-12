شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزيز ضابط أمن وطنى يتابع قضية مينا مسعود ضمن أحداث فيلم فى عز الضهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد عزيز فى فيلم "فى عز الضهر" بطولة مينا مسعود، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة بالسينمات، ويجسد أحمد عزيز خلال العمل شخصية الرائد "سالم" وهو ضابط فى الأمن الوطنى يتابع قضية حمزة الكاشف الذى يجسده النجم مينا مسعود، ويظل يراقبه طوال أحداث العمل.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم فى عز الضهر ويجمع بين الأكشن والتشويق ضمن حبكة درامية مميزة، وتم تصوير الفيلم في عدة مواقع داخل مصر وفي عدد من الدول الأوروبية، ليضفى على الفيلم طابعًا بصريًا عالميًا يعكس أجواء الجريمة والتشويق التى تدور حولها أحداثه.

فيلم فى عز الضهر تدور أحداثه حول شاب مصرى يتم استقطابه من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية، لكنه يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره وسعيه للنجاة فى عالم ملىء بالتحديات والقرارات الصعبة، ويجمع الفيلم بين الأكشن والتشويق، مع حبكة درامية عميقة تناقش قضايا الهوية والانتماء، مقدمًا تجربة سينمائية بمواصفات إنتاجية عالمية.