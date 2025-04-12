شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى لـ الخليج 365: أحاول التعافى من دور رباب فى لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا اللوزى خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 إن دور رباب فى لام شمسية كان صعبا، ولم تستطع الخروج من حالته إلى الآن، ولكنى أحاول التعافى منه وذلك عن طريق الاهتمام بنفسى، وقضاء أكبر وقت ممكن مع عائلتى، كى أستطيع الخروج من حالة الدور.

يذكر أن النجمة يسرا اللوزى شاركت فى مسلسل لام شمسية والذى يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.