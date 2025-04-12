بعد 15 عاماً.. لقاء مؤثر بين ناصيف زيتون وشقيق الراحل رامي شمالي

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق لقاءً جمع الفنان ناصيف زيتون بشقيق زميله في برنامج "ستار أكاديمي"، الفنان الراحل رامي شمالي، وذلك بعد مرور 15 عاماً على مشاركتهما في البرنامج.
وقد استقبل ناصيف، المعروف بأخلاقه العالية، شقيق زميله الراحل بطريقة مؤثرة، مستذكراً رامي الذي رحل عن عالمنا في سن صغيرة جداً إثر حادث سير مؤسف في مصر.
ولا يزال رامي من الشباب الموهوبين الذين يُستذكرون بين نجوم "ستار أكاديمي" من حين لآخر، إذ إن وفاته تركت أثراً كبيراً وعميقاً في نفوس كل من عرفه.
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