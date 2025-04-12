فؤاد حسن عاتبا بسبب قلّة تلقيه العروض التمثيلية؟

ميرنا وليد - بيروت - الممثل اللبناني فؤاد حسن، من ممثلي الزمن الجميل في لبنان، اذ نشأ كثيرون على أعماله مع الممثل صلاح تيزاني (أبو سليم)، ومؤخرا شارك فؤاد حسن في فيلم سينمائي بعنوان "جن keys " الذي ضم كل من الممثلين روزي الخولي، جاد أبو علي، كارلا مرعب وغيرهم.



موقع "الفن" كان قد تواجد في العرض، وأجرينا لقاء مع فؤاد حسن، تحدثنا فيه عن دوره في الفيلم، هل هو عاتبا بسبب قلّة تلقيه عروضا تمثيلية؟ ماذا قال عن لقائه بالممثل صلاح تيزاني ورسالته له؟.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.