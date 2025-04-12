ميرنا وليد - بيروت - شارك ولي عهد دبي، ووزير الدفاع، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الجمهور الصورة الأولى لإبنته الجديدة الشيخة هند عبر حسابه الخاص.

وإكتفى بالتعليق على المنشور بإسم إبنته "هند" مرفقاً برمز على شكل قلب أحمر. وقد إستقبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مولودته الجديدة هند بنت حمدان بن محمد آل مكتوم وأعلن الخبر قائلاً: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودتنا هند بنت حمدان بن محمد آل مكتوم اللهم ارزقها قلباً عامراً بحبك ولساناً ذاكراً وزدها من نورك وهداك وألبسها لباس الصحة والعافية".

كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الأولى لإبنة ولي عهد دبي.. وهذا الإسم الذي أطلق عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.