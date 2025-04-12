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ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة المصرية شريهان الأنظار بأحدث ظهور لها بعد غياب خلال حضورها جنازة والدة زوجة الفنان المصري رامي صبري.
وقد بدت شريهان بصور خاطفة، بتورم بوجهها أثار قلق الجمهور حول صحتها، إلا أنها إكتفت بالمرور بسرعة دون أي تعليق.
وقد شهد مسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم، جنازة حماة الفنان المصري رامي صبري، وسط حضور عدد من المشاهير، أبرزهم الممثل تامر هجرس، الذي أثار الانتباه بوصوله على دراجة نارية، والممثلة شريهان التي حرصت على تقديم واجب العزاء.
ومن المقرر أن يُقام العزاء الرسمي اليوم السبت في دار مناسبات الشرطة، قاعة الوهاب، بحضور العائلة والأصدقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لـ شريهان بعد غياب يثير قلق الجمهور حول صحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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