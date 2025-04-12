فن ومشاهير

أحدث ظهور لـ شريهان بعد غياب يثير قلق الجمهور حول صحتها

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  • أحدث ظهور لـ شريهان بعد غياب يثير قلق الجمهور حول صحتها 2/5
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  • أحدث ظهور لـ شريهان بعد غياب يثير قلق الجمهور حول صحتها 5/5

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة المصرية شريهان الأنظار بأحدث ظهور لها بعد غياب خلال حضورها جنازة والدة زوجة الفنان المصري رامي صبري.


وقد بدت شريهان بصور خاطفة، بتورم بوجهها أثار قلق الجمهور حول صحتها، إلا أنها إكتفت بالمرور بسرعة دون أي تعليق.

وقد شهد مسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم، جنازة حماة الفنان المصري رامي صبري، وسط حضور عدد من المشاهير، أبرزهم الممثل تامر هجرس، الذي أثار الانتباه بوصوله على دراجة نارية، والممثلة شريهان التي حرصت على تقديم واجب العزاء.
ومن المقرر أن يُقام العزاء الرسمي اليوم السبت في دار مناسبات الشرطة، قاعة الوهاب، بحضور العائلة والأصدقاء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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