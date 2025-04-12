"بيخلق من الشبه أربعين".. شبيه راغب علامة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - تصدر رجل يدعى خالد دشمجي مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته عدة فيديوهات له على صفحته وبدا للجمهور واضحاً مدى الشبه الكبير بينه وبين الفنان اللبناني راغب علامة. وحظيت فيديوهات خالد بتفاعل واسع وعدد مشاهدات عال للغاية وجاءت التعليقات كلها عن الشبه بين الرجل والنجم اللبناني الشهير وكتب أحدهم : "ليتصل أحد براغب علامة بسرعة، يخلق من الشبه أربعين". وأشار البعض الاخر ان هذا الرجل يدرك تماماً انه شبيه علامة وعلى هذا الاساس يحاول تقليده للفت النظر وقد استطاع ان ينجح بذلك.

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