شكرا لقرائتكم خبر عن توانا الجوهرى تنضم لفيلم طه الغريب مع حسن الرداد ومى عمر والان مع تفاصيل الخبر

انضمت الممثلة الشابة توانا الجوهرى إلى أسرة فيلم طه الغريب بطولة حسن الرداد ومى عمر والمأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق ويخرجه عثمان أبو لبن وينتجه أحمد السبكى، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير.



توانا الجوهرى

توانا الجوهرى هي ابنة الفنانة رانيا منصور ودخلت عالم التمثيل لأول مرة خلال مسلسل كامل العدد الموسم الثانى، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2024، حيث اختارها المخرج خالد الحلفاوى، ولاقت تجربة توانا نجاحاً وانتشاراً كبيراً خاصة على تطبيق تيك توك، لتصل لها عروض تمثيل جديدة منها فيلم "الصفا ثانوية بنات" وكذلك فيلم "ريستارت" مع تامر حسنى المقرر عرضه في عيد الأضحى 2025.

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا، توانا الجوهرى، إسراء رخا، ريم المنصى وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

فيلم طه الغريب يجمع حسن الرداد ومى عمر فى السينما للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه عام 2022، وشارك في بطولته شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.