نور علي بـ New Look جريء.. هكذا بدت

ميرنا وليد - بيروت - نشر مصفف الشعر جبران خباز مقطع فيديو للممثلة السورية نور علي، بعد الإنتهاء من قص وتصفيف شعرها بلوك جديد. وكانت نور علي قد شاركت الجمهور مقطع فيديو مع طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة، معبرة عن إشتياقها له، مشيرة إلى أن هذا الفيديو من كواليس تصوير مسلسل "البطل" الذي خاضت به السباق الرمضاني 2025.

وأشارت علي إلى أن أحمد من الأشخاص القادرين على إعطاء الفرح والطاقة الإيجابية في الظروف الصعبة وقالت: "أحمد يللي كلو حب وبيعطي حب وعيونو وضحكتو بتنحب كان يزورنا دائماً بالكواليس من الضيعة اتعلقنا في واتعلق فينا، قدر يعطينا طاقة وفرح بأوقات كانت صعبة ومتعبة، اشتقتنالك كتير".

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