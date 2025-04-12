ميرنا وليد - بيروت - تحتفل اليوتيوبر السورية نارين عمارة المعروفة بـ نارين بيوتي الليلة بحفل زفافها على خطيبها رجل الأعمال السوري رامي سامو.

إليكم بعض من أجمل صورهما التي جمعتهما بمناسبات مختلفة. وكانت نارين بيوتي قد إحتفلت بحفل الحنة على الطريقة الكردية، قبل حفل زفافها المنتظر يوم الـ 12 أبريل/ نيسان.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو عفوية من حفل حنة نارين، وثقت وصول العريس رجل الأعامل رامي سامو، ونارين التي إرتدت لباس تقليدي كردي يشبه القفطان المغربي، من اللون الأحمر وبتطريز ذهبي، بينما إرتدى رامي بدلة كلاسيكية.

كما ظهرت في الحفل والدة العروس وشقيقتيها شيرين وسيدرا، وهن يدورون حولها ويحملن الشموع ويتمايلن مع الموسيقى والزغاريد بحسب التقاليد.

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة حفل زواجهما.. إليكم أجمل صور نارين بيوتي ورامي سامو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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