شكرا لقرائتكم خبر عن مدير نوادى المسرح يكشف تفاصيل اختيار عروض المهرجان قبل انطلاق دورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد الطايع، مدير إدارة نوادي المسرح، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، فى تصريح لـ الخليج 365 تفاصيل اختيار عروض المهرجان وذلك قبل انطلاق الدورة الـ32 التى من المقرر أن تبدأ نهاية الشهر الحالى، حيث قال: تبدأ عملية اختيار العروض المسرحية بتقديم الفرق لمشاريعها، حيث يستعرض كل فريق مشروعه أمام لجان المشاهدة والمناقشة، هذه اللجان تشاهد ما يقارب 50% من العرض أو المشروع، ما يتيح لها الاطلاع على الجزء الأكبر من العمل المسرحى، بعد ذلك، تُجرى اللجان نقاشات مع المخرج وأعضاء فريق العمل، بهدف فهم التجربة المسرحية المقدمة بشكل أعمق.

تركز هذه النقاشات على تقييم جدية المخرج وفريقه، ومدى توافق المشروع مع أهداف نوادى المسرح، بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة، تبدأ المهرجانات الإقليمية، حيث تتولى لجان التحكيم تقييم العروض المنتجة. يتم التقييم بناءً على عدة معايير، تشمل الجوانب الفكرية، جدية التنفيذ، والجودة الفنية. وفي ضوء هذه المعايير، يتم اختيار العروض المؤهلة للمشاركة في المهرجان الختامي.

وتعد تجربة نوادي المسرح هي الأكثر رواجًا في تاريخ المسرح المصري، يشارك فيها عدد من الشباب المبدعين، تخطى عددهم أكثر من 800 مشاركًا تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وتتيح تجربة نوادي المسرح، الفرصة للشباب، لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، وتعتبر تلك التجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري.