شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطايع يكشف أهم التطورات على نوادى المسرح فى الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد الطايع مدير إدارة نوادي المسرح، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريح لـ الخليج 365: تجربة نوادي المسرح شهدت نجاحات متعددة خلال الفترة الماضية على عدة مستويات، وأبرز هذه النجاحات هى عودة الندوات التثقيفية فى المهرجانات الإقليمية، فقد استطاعت نوادى المسرح إحياء هذه الندوات التى تمثل ركيزة أساسية لتثقيف الشباب والمسرحيين فى مختلف المحافظات المصرية، مما يعزز من الوعى المسرحى والثقافى لديهم.

وأيضا الإنتاج المسرحى الضخم، حيث أصبحت نوادى المسرح الجهة الأكبر على مستوى مصر والوطن العربى، بل وحتى العالم، فى إنتاج العروض المسرحية، حيث قامت بإنتاج 155 عرضًا مسرحيًا فى موسم واحد، وهو رقم قياسى لا تضاهيه أى جهة أخرى، كما تمكنت نوادي المسرح من توسيع نشاطها ليشمل جميع المحافظات والقرى والمراكز، مما أتاح الفرصة للمواهب المسرحية في مختلف المناطق للتعبير عن أنفسهم وتقديم إبداعاتهم، وزيادة الدعم المالي للإنتاج.

وكذلك المشاركة الدولية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، حيث قدمت نوادي المسرح عرض "وحش" في مسابقة العروض القصيرة، وتمكن العرض من الفوز بجائزة أفضل عرض ثالث، مما يعكس التميز والإبداع الذي وصلت إليه على المستوى الدولي.

وتعد تجربة نوادي المسرح هي الأكثر رواجًا في تاريخ المسرح المصري، يشارك فيها عدد من الشباب المبدعين، تخطى عددهم أكثر من 800 مشارك تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وتتيح هيئة قصور الثقافة من خلال تجربة نوادي المسرح الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، وتعتبر تلك التجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري.