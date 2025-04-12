حبيب شقيقة سارة أبي كنعان يعرض عليها الزواج.. وصور رومانسية تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - تقدم حبيب شقيقة الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان، آية أبي كنعان لخطوبتها بأجواء رومانسية للغاية بمدينة خارج لبنان.

وشاركت آية الجمهور مجموعة صور وثقت من خلالها أجواء الـ Proposal، وظهرت وهي تلبس فستاناً باللون الأبيض طويل وكاجوال، والعريس كان يرتدي ملابس باللون البيضاء.

وعلقت آية على المنشور قائلة: "إضافة هذه اللحظة إلى تاريخ المعبد"، وجاء في تعليقات المتابعين الذين أكدوا على الشبه الكبير بينها وبين شقيقتها: "نفس ضحكة اختها"، "شبه كبير جداً بينهم هي واختها واضح جداً"، "قمرررررر تهبل"، "نفس لعيون و ضحكه"، "محلاهم هي و اختا".

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