شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جنازة المخرج مصطفى درويش زوج عارفة عبد الرسول من مسجد المنارة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حسن درويش، نجل المخرج المسرحي الراحل مصطفى درويش، عن موعد جنازة والده، زوج الفنانة عارفة عبد الرسول، والتي ستُقام اليوم السبت عقب صلاة الظهر من مسجد المنارة بمحافظة الإسكندرية، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر المنارة (الباب الأوسط). ويُقام العزاء في قاعة المناسبات المجاورة لمسجد المنارة عقب صلاة المغرب.

وكانت الفنانة عارفة عبد الرسول، قد أعلنت خبر وفاة زوجها المخرج المسرحي مصطفى درويش، وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "ورحل رفيق العمر مصطفى درويش". وكان من المقرر أن تخرج الجنازة من مسجد العمرى، قبل أن يُعلن نجل الراحل عن تعديل مكان الصلاة لتكون من مسجد المنارة.

يُذكر أن الفنانة عارفة عبد الرسول شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "عقبال عندكوا"، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول فتاة تهرب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض، بعد رفض والدها زواجهما، لتبدأ رحلة عرض نماذج مختلفة من الأزواج.

مسلسل "عقبال عندكوا" يشارك في بطولته إلى جانب إيمي سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم. وهو من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، إخراج علاء إسماعيل، وإنتاج أحمد السبكي. ويُعيد العمل الثنائي الكوميدي بين إيمي سمير غانم وحسن الرداد بعد 7 سنوات من آخر أعمالهما المشتركة في الدراما وهو مسلسل "عزمي وأشجان".