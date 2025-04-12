شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلما "الحائط" و"أثر" ضمن فعاليات نادى السينما المستقلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى للسينما فعاليات نادى السينما المستقلة بالقاهرة، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، اليوم السبت فى تمام الساعة السابعة مساء، وذلك فى إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين المستقلين.

ومن المقرر عرض كل من الفيلم الروائى القصير الحائط إخراج خالد عبد السلام والفيلم الروائى القصير اثر إخراج نرمين فتحى.

وعقب عرض الأفلام ستقام ندوة للناقد السينمائي أحمد عسر وسيتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها الجمهور.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي ، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.



فيلم أثر