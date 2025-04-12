شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى يجمع تامر حسنى وتامر عاشور لأول مرة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى النجمان تامر حسنى وتامر عاشور فى حفل غنائى لأول مرة، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائى بالكويت، وعلى خشبة مسرح الأرينا، ويُقام الحفل يوم 13 من يونيو المقبل، وأعلن القائمون على الحفل عن فتح باب حجز التذاكر بدءا من غد الأحد 13 أبريل.

وفى سياق آخر يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي يوم 25 من أبريل الجاري في قاعة لوسيل بـ قطر، وذلك بعدما أحيا آخر حفلاته الغنائية، في فبراير الماضي احتفالاً بـ يوم الحب وذلك بأحد الأندية بالقاهرة الجديدة بمصر، وقدم تامر باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها ما بين القديم والجديد، كما قدم عدداً من المواهب الشابة الذين شارك كل منهم الغناء معه.

أما تامر عاشور فيستمر فى انتعاشة الفنية، إذ أطلق جولة غنائية شملت عدة مدن حول العالم، حيث أحيا حفلات في عدد من الولايات الأمريكية، وكذلك في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وتورنتو في كندا، بالإضافة إلى حفلات في القاهرة والإسكندرية بمصر، وكذلك إحياؤه حفلاً بالسعودية الأسبوع الماضي ضمن فعاليات عيد الفطر 2025.

كما يواصل تامر عاشور تقديم حفلاته في العديد من البلدان المختلفة خلال الفترة المقبلة؛ إذ يستعد لإحياء حفل غنائى فى شرم الشيخ يوم 10 من مايو، تليه حفلات فى الإمارات فى يونيو منها حفلة فى "كوكاكولا أرينا" فى دبى يوم 7 من يونيه، وفى فندق قصر الإمارات بأبو ظبى يوم 12 من يونيو.