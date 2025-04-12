شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق فى تعاون جديد مع أحمد البرازيلى بأغنية سينجل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم إيهاب توفيق حاليًا مع الملحن أحمد البرازيلى فى أغنية جديدة تُطرح قريبًا على طريقة "السينجل"، ولم يُستقر بعد على اسمها النهائي، الأغنية من كلمات عماد الإبياري، وتوزيع موسيقي لمودي سعيد، ومن المتوقع أن تحمل طابعًا مختلفًا يليق بمشوار إيهاب الفني.

وكان ظهر إيهاب توفيق في مسلسل عايشة الدور، والذي ناقش أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.