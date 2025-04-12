شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس فيلم المشروع X قبل طرحه نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز صورا جديدة من كواليس العمل الذى يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة على قدم وساق للعرض في صالات السينما نهاية شهر مايو المقبل والمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، ويأتى ذلك بعدما طرحت الشركة البوستر الدعائى للفيلم قبل أيام.



كريم عبد العزيز من فيلم المشروع X

فيلم المشروع x قصة بيتر ميمي وسيناريو وحوار بيتر ميمى وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث يتم تصويره فى أكثر من دول ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز خلال أحداث فيلم المشروع X شخصية يوسف الجمال وهو عالم مصريات، يخوض بصحية فريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة، ألا وهي ما سر بناء الهرم الأكبر؟ هل كان مقبرة؟"، وذلك في إطار تشويقى مثير.

وكان مخرج الفيلم بيتر ميمي قد كشف عن كواليس فيلم المشروع X خلال منشور على حسابه بموقع فيس بوك "الفكرة كانت موجودة من سنين، من 2018 تقريباً بس كان صعب جداً تنفيذها إنتاجياً وبصرياً بسبب السفر لأكثر من دولة ووجود طائرات حربية ومدنية وغواصات وديكورات صعب تنفيذها، ومشاهد أكشن ومطاردات فى أماكن صعبة وتصوير تحت المياه، بس الحمد لله جه الوقت ربنا يريد وتتنفذ بعد مسلسل "الحشاشين".

الفيلم يسجل تعاونًا جديدًا بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً فى الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبى" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفى الدراما تعاونا فى 3 مسلسلات هى مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.



كريم عبد العزيز وبيتر ميمي فى كواليس فيلم المشروع X



جانب من تصوير فيلم المشروع X



كواليس فيلم المشروع X