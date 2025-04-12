شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان زوج عارفة عبد الرسول من مسجد العمرى بالإسكندرية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع غدا بعد صلاة الظهر جثمان المخرج المسرحى مصطفى درويش زوج الفنانة عارفة عبد الرسول من مسجد العمري في منطقة كرموز بالإسكندرية .



وأعلنت الفنانة عارفة عبد الرسول وفاة زوجها المخرج المسرحى مصطفى درويش، وكتبت على صفحة التواصل الاجتماعى الفيش بوك: ورحل رفيق العمر مصطفى درويش .



وشاركت مؤخرا الفنانة عارفة عبد الرسول في مسلسل عقبال عندكوا، تدور قصته فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.



مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.