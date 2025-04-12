شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تكشف لـ الخليج 365 عن قضايا تود تقديمها خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة يسرا اللوزى خلال لقائها فى تليفزيون الخليج 365 أن هناك العديد من القضايا المسكوت عنها مثل القضية التى ناقشها مسلسل لام شمسية، أتمنى أن تقدم فى عمل درامى، مثل التحرش بسبب البعد السياسى والاقتصادى، فمن الممكن أن يكون الفقر أو القمع سببا فى تلك التصرفات الشاذة، وهذا ما ذكره الدكتور جلال أمين رحمة الله عليه فى كتاباته.

وتابعت: أتذكر حادثة منذ سنوات، كانت أول تحرش هجومى، وكنت حينها مازلت أدرس فى الجامعة، وأكد الدكتور جلال أن هذا الحادث يعود للحالة الاقتصادية للبلد التى أدت إلى الكبت.

يذكر أن النجمة يسرا اللوزي شاركت في مسلسل لام شمسية والذي يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.