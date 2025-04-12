محمود حميدة يغنى "يا ولا يا ولا ارحمنى ياولا" فى حفل عمرو سليم بالأوبرا

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القاهرة - سامية سيد - أحيا الموسيقار عمرو سليم حفلاً موسيقيًا، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وقدم خلال الحفل أشهر مقطوعاته الموسيقية، وخلال الحفل صعد الفنان محمود حميدة وغنى "يا ولا يا ولا ارحمني ياولا" للمطرب الراحل عبد الغنى السيد .



الفنان محمود حميدة وعمرو سليم



محمود حميدة وعمرو سليم



محمود حميدة وعمروسليم



محمود حميدة يغنى فى حفل عمرو سليم

جدير بالذكر أن الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم، تأثر منذ طفولته بالموسيقى عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود، وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي، وبدأ بالعزف علي آلة الأكورديون، وبعد 5 سنوات اختار آلة البيانو ثم التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية، ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها: أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية.



التحق بجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقة على مدار الأربع سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة وقت ذاك الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجي، عاطف صدقى، وبعد أن تخرج في الجامعة أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف إمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربي ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغاني التي تم نسيانها، تم تكريمه في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021.