شكرا لقرائتكم خبر عن "العودة" كليب جديد لـ عصام صاصا ويطرحه خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح المطرب عصام صاصا أول فيديو كليب له بعد أزمته الأخيرة، ويحمل الكليب عنوان "العودة" ويجمعه بالمطرب عنبة، وهو من إخراج أشرف رمضان، ويحمل عدد من المفاجئات .

عصام صاصا

واجتمع الثنائى عصام صاصا وعنبة منذ فترة في كليب "الهيبة" وحقق نجاح كبير، وتقول كلمات الأغنية :عمري عدا أونطه والسنين مبتستناش بالقليل أنا برضا والقليل بيا ميرضاش، قلبي طيب وأبيض بس عقلي دا مبينساش مهما فيا تخبط برضو انا خفاش ومبهداش، أنا الكينج ع الملاء يلا أنا الواجهة محبوب البلد مفيش فيها غيري عامل قلق، لا وربي لسه ما اتخلق، معروف إني البوص طب حتي بص لما جيت الكل نام الكل فجأه هوس متجيش ع اللي يخص ريح لاكلك نص، تعرف ان بويكا جاي تفعل وضع الخرس ملي عينك مني واشبع م اللي ناقصك يا، ربنا مميزني عشان سالك وماشي علي الله، صعب يوم تشغلني انا بطولي أشغل دولة احترس ياض مني اخوك غشيم ودماغو جيباه، من غير واسطه جامد يسطا واخد لقطه عشان كينج حيطان اكسر جبال بطلع شاحن طاقتي عشان نجم، دنا ع الدوغري بثير الجدل، انا البطل ومفيش غيري بطل، تلعبو مع مين بطلو هبل كلو الا انا يبني انا خط احمر، أنا الهيبة دي فيا كلها بتعملي حساب مبتروحش عليا واللي يقول غير كدا كداب، مبدأي الرجولية وحقي عمره ف يوم ما اتساب، عشان صافي النية ربك فاتحلي مليون باب .