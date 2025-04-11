راغب علامة يستقبل ماجد المصري في بيروت.. لقاء عفوي يحدث تفاعلاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد لقاء ودي جمع الفنان اللبناني راغب علامة بالممثل المصري ماجد المصري تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال زيارة المصري الأخيرة إلى بيروت، حيث عبّر النجمان عن صداقتهما المتينة بأجواء مليئة بالمودة والدعابة.

اللقاء الذي وثّقه الثنائي عبر فيديو نُشر على حساباتهما، أظهر لحظات دافئة من الغداء الذي أقامه راغب علامة على شرف ضيفه، وعلّق قائلاً: “صديق العمر، نوّرت بيروت، قلبي فرحان”، مضيفًا مازحًا: “هو راجع على مصر وأنا راجع على دبي، وقبل الطيارة بساعتين بعدنا سوا وعم نتغدى”.

ولم تخلُ الأجواء من الدعابة، إذ أشار علامة إلى شخصية “رجب الجريتلي” التي جسدها المصري في مسلسل “إش إش”، قائلاً: “رجب معلّم المعلّمين… بس ما جبش البضاعة معاه، أي الحلو، زي ما عمل مع عمرو أديب”، في إشارة إلى المقابلة الشهيرة التي ظهر فيها المصري مع الإعلامي عمرو أديب حاملاً علب شوكولاتة مستوحاة من كرم الشخصية.

راغب علامة شارك لحظة اللقاء أيضًا عبر خاصية القصص المصورة وكتب: “حبيبي وصديقي ماجد، نورت لبنان وألف مبروك على نجاحاتك المستمرة يا معلم رجب”.

من ناحيته، عبّر ماجد المصري عن امتنانه، وعلّق على الفيديو قائلاً: “دعوة من السوبر ستار راغب علامة على الغداء في لبنان الحبيب… شكراً يا عشرة العمر”، واعداً بلقاء قريب في دبي خلال اليومين المقبلين.