شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام مع ياسمين رئيس للمرة الثانية فى السينما عبر صقر وكناريا والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع النجم محمد إمام مع النجمة ياسمين رئيس فى السينما للمرة الثانية خلال فيلم صقر وكناريا، الذى تتواصل تحضيراته الأخيرة تمهيداً لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قدم إمام مع ياسمين فيلم "لص بغداد" الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاُ وقت عرضه في صالات السينما.



محمد امام وياسمين رئيس من فيلم لص بغداد

فيلم صقر وكناريا يجمع محمد إمام وشيكو للمرة الأولى في السينما ويشارك في بطولة الفيلم، حيث تواصل ياسمين رئيس، يارا السكرى، انتصار، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم الذي يكتبه أيمن وتار، ويخرجه حسين المنباوي، وينتجه وائل عبد الله.

فيلم صقر كناريا كان من المقرر أن يتم تقديمه من بطولة أحمد عز وماكد الكدوانى عام 2021، قبل أن يتوقف التحضير للمشروع فجأة ويتم تأجيله، ويعود مرة أخرى بعد تغييرات كبيرة سواء في أبطاله وكذلك مخرجه حيث كان المقرر أن يتوالى الإخراج أحمد علاء الديب.

محمد إمام قدم آخر اعماله فى السينما، فيلم اللعب مع العيال الذى تم طرحه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، وشارك فى بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام.



محمد إمام وياسمين رئيس

أما ياسمين رئيس فكان آخر أعمالها فى السينما فيلم "الهنا اللى أنا فيه" الذى تم عرضه فى شهر ديسمبر 2024، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

دارت أحداث فيلم "الهنا اللى أنا فيه" حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.