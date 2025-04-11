شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أحمد داش يحتفل بعقد قرانه وسط حضور الأهل والأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت دينا داش شقيقة الفنان أحمد داش صور من عقد قران شقيقهما كريم عبر خاصية ستورى انستجرام، وسط حضور الاهل والأصدقاء .



عقد قران شقيق الفنان احمد داش



عقد قران شقيق احمد داش

وشارك مؤخرا الفنان أحمد داش في بطولة فيلم نجوم الساحل مع مايان السيد، وتدور أحداثه تمزج بين الدراما والصراعات الكوميدية والمغامرات، ويجسد أجواء الساحل الأسطورية، من خلال مجموعة من الشباب الذين يحاولون إحياء حفل والعمل هناك في وقت الصيف.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، وفليكس، وغيرهم من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

يذكر أن أحمد داش شارك مؤخرا كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، إلى جانب آخر أعماله مسلسل مسار إجباري الذي جمعه بالنجم عصام عمر، وعرض خلال موسم دراما رمضان 2024.