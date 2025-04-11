عمرو سعد يتحدث عن مسلسل سيد الناس والنقد الذي تعرض له

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 10:19 مساءً - أكد الفنان عمرو سعد بأنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل "سيد الناس" والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان 2025، موضحًا بأن المسلسل كان تحربة فنية مختلفة ولم يلفت إنتباهه الإنتقاد الذي تعرض له على مواقع التواصل الإجتماعي. عمرو سعد يؤكد بأنه لا يلتفت لـ "السوشيال ميديا" كثيرًا كما أوضح الفنان عمرو سعد بأنه من الأشخاص الذين لا يركزون كثيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي ويراها أصبحت "متوحشة"، ويوجد بها كم كبير من الأخبار التي تهدف للإثارة ولا تعكس دومًا الحقيقة مؤكدًا بأن رد فعل الجمهور الحقيقي يراه في الشارع وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف ببرنامج "يحدث في مصر".

وعن النقد الذي تعرض له مسلسل "سيد الناس" وأبطاله بسبب الأداء أو الصوت، قال الفنان عمرو سعد، بأن تلك الإنتقادات لا تُعبر عن الفن والعمل الفني الحقيقي، موضحًا بأن المسلسل يعمل به مهندس صوت وكل شيء لديه حساب ومن يرى أن الصوت يزعجه من الممكن أن يخفضه من "الريموت كنترول".

تفاصيل مسلسل سيد الناس يُذكر أن مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية "الجارحي أبو العباس" والتي يُجسدها الفنان عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، ويُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث. وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

وجاء مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



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